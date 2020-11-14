İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından kritik sorulara Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yanıt verecek.

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Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Bakan Murat Kurum'un konuşmalarından öne çıkanlar şöyle: