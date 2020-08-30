Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum selden etkilenen Avluca'da incelemelerini sürdürdü

AA

Bakan Kurum, aşırı yağışın ardından sel ve heyelanların hasara yol açtığı Avluca köyünü ziyaret etti.

Hasar oluşan bahçe, yol ve yapıların yanı sıra derenin bulunduğu bölgede de inceleme yapan Kurum, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve diğer yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Kurum, vatandaşlara yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Kurum, ağır hasar gören, oturulamayacak durumda olan evlerin yıkılacağını, kira ve taşınma yardımının da hızlıca yapılacağını kaydetti.

Çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması talimatını veren Kurum, köylülerin ikram ettiği mısırı yedi.

Bakan Kurum, köy ve çevresini helikopterle de havadan inceledi.