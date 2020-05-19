Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kızılcahamam'da incelemede bulundu

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Kızılcahamam'a gelen Bakan Kurum ilk olarak, Cengiz Topel Caddesi'ndeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyerek, Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar'dan bilgi aldı, dükkanların boyanmamış olan dış cephelerinin boyanması talimatını verdi. Ardından temeli atılan yeni pazar yerini ziyaret eden Kurum, Karşıyaka Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.