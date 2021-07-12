Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İncelenen mağara sayısını yüzde 300 artırdık"

Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Doğal yollarla oluşan 266 mağaramızı koruyoruz. 2020'de 65 mağaramızı araştırarak incelenen mağara sayısını yüzde 300 artırdık. Mağaralarda tespit edilen 20'ye yakın yeni canlı türüyle, koruduğumuz biyolojik çeşitlilik zenginliğimiz de arttı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Kurum'un paylaşımında, mağaraların görsellerinin bulunduğu video da yer aldı.