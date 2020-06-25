Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İstanbul ve Bursa'daki sele ilişkin açıklama:

Kurum, İstanbul ve Bursa'da yaşanan sele ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini yineleyen Kurum, "İstanbul ve Bursa’daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık. Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.
İstanbul ve Bursa'da meydana gelen doğal afetin, iklim değişikliğinin en çarpıcı göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Kurum, "Yapılan tahminler, önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin sebep olduğu iklim krizinin dünya nüfusunun üçte birini doğrudan etkileyeceğini gösteriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak iklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, iklim krizinin şehirlerimize olan etkisini en aza indirmek için tüm bölgelerimizi kapsayan çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Karadeniz Bölgesi ile başlattıkları İklim Değişikliği Eylem Planlarını çok yakında diğer bölgeler için de ilan edeceklerine dikkati çeken Kurum, paylaşımında "Ayrıca hazırlığını sürdürdüğümüz mevzuat çalışmasıyla her şehir ‘Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları'nı hazırlayacak. Bu planlar, şehirlerimizin iklim kriziyle mücadelesinde yol haritası olacak." ifadesine yer verdi.
-"Riskli bölgelerde, dere yataklarında hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermiyoruz"
Bakan Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:
"Afetler nedeniyle benzer acıları tekrar yaşamamak için riskli bölgelerde, dere yataklarında hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermiyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli şartlarda yaşamalarını sağlayacak konutlarımızı iklim duyarlı, enerji verimli ve yerel yapı malzemelerini kullanarak inşa ediyoruz. İklim değişikliğiyle ilgili tüm veri ve paydaşların toplanacağı, İklim Değişikliği Platformu’nu kuracağız. İçinde bilimsel çalışmaların yer alacağı platform, zengin bir veri tabanı oluşturacak. İklim değişikliği ile mücadele için hazırlanacak projelere hibe desteği sağlayacağız. İl ve ilçelerimizde İklim Değişikliği Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüğü kurulması için Yönetmeliğimizi yayımladık. Bu noktada belediyelerimiz teşkilatlanmalarını tamamlamalı ve hazırlayacakları eylem planlarını bir an önce hayata geçirmelidir. Başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere, her bir vatandaşımızı iklim krizine karşı mücadeleye omuz vermeye davet ediyorum. İklim değişmeden biz değişelim. Küresel boyutlu bu sorunun üstesinden alışkanlıklarımızı değiştirerek gelelim."
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