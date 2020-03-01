01 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İdlib şehidi Özdemir'in ailesine taziye ziyareti:
- "Tüm şehitlerimiz için inşallah kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'mizin, tüm Yozgat'ımızın başı sağ olsun"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Yozgatlı Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Şehit Özdemir'in Yozgat'taki cenaze törenine katılan Kurum, defin sonrası taziye çadırını ziyaret ederek şehidin babası İbrahim Özdemir ve yakınlarına başsağlığı diledi.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit babasıyla görüştü
Bakan Kurum daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı telefonla arayarak şehidin babasıyla görüştürdü.
Oktay, telefonda şehit babasına taziyede bulundu.
Şehit babası Özdemir de Oktay'a teşekkür ederek, "Vatan sağ olsun, düşmana karşı Türkiye dimdik duracak." dedi.
Taziye çadırında konuşan Bakan Kurum, şehit Özdemir'e Allah'tan rahmet dileyerek, şunları kaydetti:
"Allah ülkemize Yozgat'ımıza sabırlar versin. Şehidimizin annesi Emine teyzemiz, babası İbrahim amcamız ve kardeşlerimiz vakarlı bir şekilde şehidimizi uğurladılar ve düşmanlarımızı sevindirmediler. Şunu herkes bilsin ki bugüne kadar Kurtuluş Savaşı'nda hiçbir düşmanımızı sevindirmedik. 15 Temmuz'da hiçbir düşmanımızı sevindirmedik ve bu milletin birlik ve beraberliğini, bayrağımıza uzanan elleri kırmak suretiyle hepsine net bir şekilde cevap verdik. İnşallah 34 şehidimizin de kanı yerde kalmamıştır, kalmayacaktır. Biz tüm şehitlerimiz için inşallah kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'mizin, tüm Yozgat'ımızın başı sağ olsun."
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