Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek:

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vazifesi toplumu dini ve ahlaki konularda bilgilendirmek olan Diyanet İşleri Başkanımız üzerinden kutsallarımıza yönelik saldırı asla kabul edilemez. Türkiye eski Türkiye değildir." ifadesini kullandı.

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