Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ankara AKM Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi:

Kurum, geçen yıl yapımına başlanan AKM Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu, gazetecilere açıklama yaptı.
Millet Bahçesi'nin 637 bin metrekarelik alan üzerine kurulacağını bildiren Kurum, AKM Millet Bahçesi'nin tamamlanmasıyla Ankara'ya yeşil alan ve kültür koridoru kazandırılacağını söyledi.
Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Millet Bahçesi'nin yapımına başlandığını bildirerek, "Bu yıl sonunda yapımını tamamlamayı hedeflediğimiz Millet Bahçesi, sadece Ankara ve Türkiye'yi değil tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir proje. Hem Ankara'ya hem de ülkemize değer katacak, dünyada da eşi benzeri olmayan bu projeyi, çok önemli bir kültür aksını halkımıza, Türkiye'ye kazandırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Millet Bahçesi içerisinde, kır lokantalarının, Millet Kütüphanesinin, Millet Kıraathanesinin olacağını anlatan Kurum, Millet Bahçesi'nde fuarların düzenleneceği alanlar ile 1100 araçlık kapalı otoparkın da yer alacağını dile getirdi.
- "Macera parkları ve oyun alanlarında keyifli anlar yaşanacak"
Millet Bahçesi'nde 6 bin metrekarelik biyolojik gölet kurulacağını, burada ışık ve ses gösterilerinin yapılacağını ifade eden Kurum, her yaş grubundan vatandaşın vakit geçirebileceği bölümlerin oluşturulacağını, macera parklarında, oyun alanlarında da çocukların keyifli anlar yaşayacağını kaydetti. Murat Kurum, 1,5 kilometre uzunluğunda teleferiğe sahip olacak alanın yürüyüş ve bisiklet yollarıyla da donatılacağını bildirdi.
Millet Bahçesi'nde, il tanıtım günlerinin yapılacağı tesislerin, çiftçiden direkt ürün alınabilecek organik pazarların da inşa edileceğini aktaran Kurum, 5 bin kişi kapasiteli konferans salonu ile 1000 kişilik caminin de yapılacağını belirtti.
Kurum, AKM Millet Bahçesi'nin yanı sıra başkentte 12 millet bahçesi projesi bulunduğunu, bunlar tamamlandığında Ankara'da kişi başına düşen yeşil alan miktarının artacağını, yaklaşık 3 milyon metrekarelik yeşil alanın başkente kazandırılacağını vurguladı.
- Türkiye genelindeki Millet Bahçesi yapımları
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şöyle devam etti:
"81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle tüm Türkiye'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar 70 ilde 45 milyon metrekarelik alanda çalışmalarımızı başlattık, bunlar içinde 204 millet bahçesi projesi yürütülmektedir. Bu 204 millet bahçesinin 22'sinin yapımı tamamlandı."
Yapımı tamamlanan 13 millet bahçesinin açılışının gerçekleştirildiğini anımsatan Kurum, 9'unun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla vatandaşın kullanımına sunulacağını dile getirdi.
Kurum, amaçlarının yeşil alan sayısını artırmak olduğuna dikkati çekerek, Türkiye genelinde yeşil alan koridorları açarak iklim değişikliğiyle de mücadele ettiklerini kaydetti.
Millet bahçelerinin, doğal afetlerde toplanma alanı olarak kullanılacağını anlatan Kurum, İstanbul ve Ankara'daki büyük ölçekli millet bahçelerinin de bu amaçla kullanılabilmesine yönelik alt yapının da hazırlandığını aktardı. Bakan Kurum, millet bahçelerinde "Sıfır Atık Projesi"nin de yürütüldüğünü sözlerine ekledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, Kurum'un incelemede bulunduğu AKM Millet Bahçesi'nin proje görsellerini paylaştı.
- AKM Millet Bahçesi'nin özellikleri
AKM Millet Bahçesi'nin 601 bin 300 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan, 35 bin 700 metrekaresi ise kapalı alanlardan oluşacak. Böylece, Millet Bahçesi'nin yaklaşık yüzde 95'i yeşil ve açık alanlarla donatılacak.
Millet Bahçesi'ne 58 türden 8 bin 800 ağaç, 63 türden 190 bin 276 çalı, 6 türden 5 bin 328 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek dikilecek.
Sanat atölyeleri, sağlık merkezlerinin de bulunacağı Millet Bahçesi'nde, kurulacak "Zipcoaster"da da eğlenceli anlar yaşanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!