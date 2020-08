Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AK Parti Konya İl Teşkilatıyla bayramlaştı - KONYA

AA

Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen programda, videokonferans yöntemiyle AK Parti Konya teşkilatıyla bayramlaştı.Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayan Kurum, "Bu bayramda belki çok fazla beraber olamadık ama inşallah bu günler de geçecektir. İnşallah Konya'mız her zaman olduğu gibi o birlik ve beraberliği, tek vücut olmayı hem Türkiye'ye hem dünyaya gösterecektir." diye konuştu.Konya'da arife ve Kurban Bayramı'nın birinci günü çeşitli incelemelerde bulunduklarını anlatan Kurum, bugün de ilçe ziyaretleri yapacağını söyledi.Kurum, Türkiye'de yaklaşık 8 milyon engelli vatandaş olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:"Biz şehirlerimizi engelsiz hale getirip engelli vatandaşlarımızın şehirde mutlu, huzurlu şekilde yaşamasını temin etmek için belediyelerimizle birlikte çalışıyoruz. Bedensel engelli Ertan kardeşimize uğradık, hakikaten tam bir Konyalı olmuş. Aslen İstanbullu, Kasımpaşalı ancak burada bir Konyalı gibi duruş sergileyen, Konya'yı çok seven bir kardeşimiz. Şehit ailemize gittik. Şehit ailemiz, vakur duruşuyla ülke için, bayrak için, vatanımız için şehit olmuş evlatlarının acısını yaşıyorlar. Biz de acılarına ortak olduk. Kadınhanı ve Akşehir ilçelerimize ziyarette bulunduk. Oralarda da hem Akşehir hem Kadınhanı için projelerimizi gördük."İlçelerde de restorasyon ve kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini anlatan Kurum, Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.Kurum, bugün de ilçe ziyaretlerine devam edeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:"Konya'mızı geleceğe taşımak adına Konya'mızın 2023'ünü, 2053'ünü, 2071'ini planlayacak ve o plan doğrultusunda çalışmalarını yapacak projeleri ortaya koymak istiyoruz. Amacımız, hedefimiz bu süreçte hoş bir seda bırakmak, milletimizi mutlu etmek ve onların gönüllerini almaktır. Bu çerçevede çalışmalarımızı yapıyoruz, ziyaretlerimizi yapıyoruz. Konya Selçuklu'da başkentlik yapmış kadim bir şehrimiz ve her zaman liderimizin, Cumhurbaşkanımızın arkasında durdular, örnek bir duruş sergilediler. Ben bir Konyalı olmaktan şeref duyuyorum, onur duyuyorum. Konyalı hemşehrilerimize de layık olabilmek adına da teşkilatlarımızla gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümünün yaklaştığını hatırlatan Kurum, tüm teşkilata teşekkür etti.Ülke ve millet için çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Kurum, "AK Parti Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü. Dünyanın ender sivil toplum örgütlerinden bir tanesi, büyük bir aile." ifadelerini kullandı.Kurum, daha sonra Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti, yatırımlar hakkında bilgi aldı.