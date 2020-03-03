Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Keban'da incelemede bulundu

İlçedeki temasları kapsamında Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı ziyaret eden Suver, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Suver daha sonra beraberinde Keban Kaymakamı Ersin Tepeli ile Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Kadir Demirelli ile görüştü.

Keban Barajı Hidroelektrik Santraline geçen Suver, HES İşletme Müdürü Etem Camcı ile görüştü. Suver, çocukluk yıllarının Keban'da geçtiğini belirterek, "Babam Keban Barajı'nın inşasında çalıştı. Çocukluğumun 10 güzel yılı burada geçti. Çocukluk anılarım canlandı." dedi.

Bakan Yardımcı Suver, ilçedeki bazı tarihi mekanları da gezdi.