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        Haberler Bilgi Yaşam Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 78 uzman yardımcısı alacak! Başvuru şartları nelerdir?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 78 uzman yardımcısı alacak! Başvuru şartları nelerdir?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 uzman yardımcısı alacak. Yazılı ve sözlü mülakata tabi olacak alımlar için başvuru şartları belli oldu. Peki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 78 uzman yardımcısı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 10:11 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:20
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        • 1

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 78 uzman yardımcısı alınacağı duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 uzman yardımcısı alımında son başvuru tarihi 16 mart 2025. Peki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başvuru şartları nelerdir?

        • 2

          BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

          Adaylar başvurularını 05/03/2025 Çarşamba günü başlayıp 16/03/2025 Pazar günü saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebilecekler.

          BAŞVURU ŞARTLARI

          Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak:

          . Çevre Mühendisliği

          . Endüstri Mühendisliği

          . Elektrik-Elektronik Mühendisliği

          . Kimya Mühendisliği

          . Şehir ve Bölge Planlama

          . Harita Mühendisliği

          . İnşaat Mühendisliği

          . Makine Mühendisliği

          . Orman Mühendisliği

          . Maliye

          . İktisat

          . İşletme

          . Kamu Yönetimi

          . Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

          . Uluslararası İlişkiler

          . Hukuk

        • 3

          KPSS Puan Türleri ve Taban Puanlar:

          . Mühendislik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3,

          . Maliye bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P19,

          . İktisat bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P14,

          . İşletme bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P24,

          . Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P29

          . Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P39

          . Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P34

          . Hukuk bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P4,

          puan türlerinden, ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yılında A Grubu kadrolar için yapılan ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 puan almış olmak.

          YAŞ ŞARTI

          Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir.)

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