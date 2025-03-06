Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 78 uzman yardımcısı alacak! Başvuru şartları nelerdir?

KPSS Puan Türleri ve Taban Puanlar:

. Mühendislik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3,

. Maliye bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P19,

. İktisat bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P14,

. İşletme bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P24,

. Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P29

. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P39

. Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P34

. Hukuk bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P4,

puan türlerinden, ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yılında A Grubu kadrolar için yapılan ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 puan almış olmak.

YAŞ ŞARTI

Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir.)