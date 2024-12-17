Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alacak! 1331 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

1331 PERSONEL ALIMI 2025 BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI LİSTESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın merkez ve taşrada çalışacak bin 331 personel alım talebi Cumhurbaşkanlığınca onaylandı.

Bakanlık bünyesinde; 500 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur alınacak. Böylece Bakanlık bünyesinde 2025 yılı için 611’i sözleşmeli, 720’si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1.331 personel alımı gerçekleştirilecek.

İklim Değişikliği Başkanlığı’nda ise kariyer meslek grubundan 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı memur istihdam edilecek.

Öte yandan farklı unvanlarda 200 engelli memur da kadroya alınacak.