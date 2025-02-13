Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a Hatay'ın fahri hemşehrilik beraatı verildi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a Hatay'ın fahri hemşehrilik beraatı verildi

        Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, asrın felaketinin ardından kentin yeniden inşa ve ihya çalışmalarıyla yakından ilgilenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı sunulması önerisi kabul edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 18:28 Güncelleme: 13.02.2025 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Kurum'a Hatay'dan fahri hemşehrilik beratı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kentin yeniden inşa ve ihya çalışmalarıyla ilgilenen Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a fahri hemşehrilik beratı sunulması önerisi kabul edildi.

        “OLAĞANÜSTÜ GAYRETLE ÇALIŞARAK…”

        Kabul edilen önergede: “Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi’ne AK Parti grubunun teklifi ile getirilen ve 6 Şubat’taki depremlerden sonra başta Hatay’mız olmak üzere depremden etkilenen bölge illerinde olağanüstü bir gayretle çalışarak şehirlerimizin yeniden ayağa kalkmasında önemli katkıları olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a fahri hemşehrilik beratı verilmesi” ifadeleri yer aldı.

        MALATYA’NIN DA FAHRİ HEMŞEHRİSİ

        Konutların yer seçiminden, inşaatların ilerleme durumuna, yol ve alt yapı hizmetlerine kadar pek çok konuyu 11 ilde yerinde inceleyen Bakan Kurum’a daha önce asrın felaketi sonrası yaptığı çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından da fahri hemşehrilik beratı verilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Murat Kurum
        #Hatay
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        Habertürk Anasayfa