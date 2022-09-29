Her sene ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan 'Dünya Habitat Günü', bu yıl 3 Ekim'de Balıkesir'de düzenlenecek. Önümüzdeki pazartesi günü gerçekleşecek "36. Dünya Habitat Günü Etkinliği" öncesinde bir lansmanlansman toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Habitat İcra Direktörü MaimunahMaimunah MohdMohd SharifSharif ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak bu anlamlı etkinliğe ev sahibi olmak adına; BM Habitat İcra Direktörü MaimunahMaimunah MohdMohd SharifSharif hanımefendi ile ‘İyi Niyet Beyanı’nıBeyanı’nı New-York’ta BM Genel Kurulu ziyaretimiz esnasında imzalamıştık. Ben sizlerin huzurunda; her platformda Türkiye’yi ve Sıfır Atık Hareketi’ni destekleyen, artık bizden biri olan Sayın Sharif’eSharif’e ülkemiz ve milletimiz adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 3 Ekim 2022 tarihinde; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin teşrifleri, Bakanlığımızın koordinasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz Dünya Habitat Günü için; milletimizi bilgilendirmek için bir aradayız" diyerek sözlerine başladı.

Bakan Kurum, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı Dünya Habitat Günü’nün bu yılki temasının 'Kimseyi ve Hiçbir Yeri Geride Bırakma' olarak belirlendiğini ve Türkiye olarak bu özel temaya uygun etkinlikler hazırladıklarını belirtirken, "Bilhassa şehirlerde artan eşitsizlik ve zorluklara birbirinden değerli katılımcılarla, üniversitelerimizle, hocalarımızla, yurtdışından gelen misafirlerimizle birlikte odaklanacağız. Hem biz hem de dünyanın tüm ülkeleri buradaki istişarelerden istifade edecekler" dedi.

"KRİZLERE KARŞI DAHA ÇOK İŞBİRLİĞİNE VE DAYANIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Bugün dünyanın '3C' krizi olarak adlandırılan 'Covid'Covid-19 (CovidCovid) - İklim (ClimateClimate) - Çatışma (ConflictConflict)' gibi doğal yaşam dengesini bozan sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Bakan Murat Kurum, "Bu krizlerle mücadele için daha çok işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Ülke olarak bu dayanışmayı sadece kendi vatandaşlarımız için değil, tüm insanlık âlemi için arzuluyoruz. Balıkesir’de, hep beraber; tüm dünyada, -terminolojik ifadesiyle- ‘mekânsal adaleti ve eşitliği’ sağlayan mekanizmaların oluşturulması için bir istişare sürecini işleteceğiz. Plansız kentleşmenin olumsuz etkilerini gidermenin, şehirlerimizi ekonomiyi güçlendiren birer aktöre dönüştürmenin yeni yollarını ortaya koymak için özel bir gayreti ortaya koyacağız" diye konuştu.

Bakan Murat Kurum, Türkiye olarak tüm şehircilik adımlarını, kökleri binlerce yıl maziye uzanan kadim medeniyetinde aldıkları ilhamla attıklarını kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın veciz ifadeleriyle; daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu şuurla; insanlığın savaşlar, çatışmalar ve krizler nedeniyle yaşadığı sorunların en hızlı ve kararlı adımlarla çözülmesi noktasında, en aktif, gönüllü ve öncü rollere talip oluyor ve bu rolü en doğru şekilde uyguluyoruz" dedi.

Türkiye’nin hemen hemen her yıl; sıklığı ve şiddeti artarak devam eden deprem, sel, yangın ve heyelan gibi afetlere maruz kalan bir ülke olduğunu aktaran Kurum, "Buna rağmen; çok kısa bir süre içeresinde vatandaşlarımıza yeni konutlarını, yuvalarını teslim eden çok özel bir devlet tecrübesine de sahibiz. Bu tecrübeyi, bütün dünyaya sunabileceğimizi de buradan ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

"1 MİLYON 170 BİN SOSYAL KONUT ÜRETTİK, 3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLADIK"

Bakan Murat Kurum, TOKİ eliyle tüm dünya için model olacak bir çalışma yürüterek 1 milyon 170 bin sosyal konut ürettiklerini ve 81 ilde 3 milyon konutun dönüşümünü sağladıklarını hatırlatarak, "Bütün dünyanın dikkatle izlediği gibi, dünyanın geçtiği, -deyim yerindeyse- bu darboğaz günlerinden bile; milletinin barınma ihtiyacını gideren, sosyal devlet ilkesinden asla taviz vermeyen Türkiye; dünyaya örnek olmaya devam ediyor" diye konuştu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiğini ve dün itibariyle de kendilerine konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatı verdiğini dile getiren Bakan Kurum, "Toplam 500 bin sosyal konut, 250 bin arsa ve 50 bin işyerleriyle 800 bin bağımsız birimin çalışmalarını başlattık. Dün itibariyle de, Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizden gelen yoğun talep üzerine, bizlere ‘altyapısı tamamlanarak milletimize sunduğumuz konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatını’ verdiler. Hâlihazırda devam eden çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. İnşallah TOKİ’mizle, İller Bankamızla, diğer birimlerimizin yoğun mesaisiyle arsalarımızı oluşturacağız, müjdesini de Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize verecekler" dedi.

"MİLLETİMİZİN HER FERDİNİ BALIKESİR'İMİZE DAVET EDİYORUM"

Bakan Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesiyle ilgili de barınma ihtiyacına cevap veren, sosyal konutta adeta bir devrim niteliği taşıyan bu dev yatırımın; dünyada eşi ve benzerinin olmadığını vurgularken, "Türkiye olarak; ‘mekânsal adaleti ve erişilebilirliği’ sosyal yaşamın her alanında gerçekleştirecek adımları da bir bir atıyoruz. Tüm projelerde; mahalle kültürünü, komşuluk ahlakına sıkı sıkıya bağlı kalıyoruz. Sosyal, ekonomik ve mekânsal eşitsizliğin olmadığı, çözüm üreten şehirler inşa ediyoruz. Her biri birer açık hava müzesi olan 81 şehrimizi, 972 ilçemizi; barındırdığı tüm doğal, kültürel ve tarihi dokuya uygun olarak yeniden yorumluyor; çağın ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda yeniden imar ediyoruz. İşte Türkiye, kuşandığı tüm bu birikim ve uygulamalarla, Dünya Habitat Günü kutlamalarına hazırlanıyor. Ben gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin, dünyanın her yerinde yaşanan eşitsizlikleri gidermemize, insanlık için yeni hikâyelerin başlamasına vesile olmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin her bir ferdini etkinliklerimize; Balıkesir’imize davet ediyor; sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

SHARIF: "SÜRDÜRELEBİLİR KALKINMA İÇİN POLİTİKALAR DÜZENLENMELİ"

BM Habitat İcra Direktörü MaimunahMaimunah MohdMohd SharifSharif ise kent hayatının zorluklarına değinerek, "Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşamaktadır ve bu gün geçtikçe artmaktadır. Bu, en kayda değer fırsatları ve zorlukları bir arada insanlığa sunmaktadır. Kentler, kalkınmanın merkezleridir ancak bunlar hızlı kentleşme ile birlikte çeşitli çevresel, iktisadi ve demografik problemler ortaya çıkarabilir. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması lazım. Bunlara uygun politikalar düzenlenmeli" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Habitat Günü'nün dünyada eş zamanlı kutlandığını hatırlattı, katılımcı belediyecilik, sosyal belediyecilik, çevre dostu belediyecilik, kültürel belediyecilik ve hizmet belediyeciliği olarak 5 vasıflarının bulunduğunu söyleyen Yılmaz, "Bakanlığımız, bu bahsettiğimiz her alanda yatırımlar yapıyor. Sosyal konutlar, arıtmalar, peyzaj düzenlemeleri, kültürel etkinlikler yapılıyor. Bugünkü habitat konusunun tam merkezinde biz belediye olarak tüm alanlarda bunu hissediyoruz. Son 2 sene içerisinde yaptığımız istişare içerisinde 2 deniz 1 şehrin bulunduğu Balıkesir'de Habitat programını yapacağız" dedi.