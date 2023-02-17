AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni yerleşim yerleri için güvenli bölgeler tespit etmek amacıyla Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman’ın ardından bugün de Adana’da havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

Bakan Murat Kurum, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile birlikte ortak basın açıklaması düzenledi.

Bakan Kurum, deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde görmek ve yanı sıra yeni yerleşim yerleriyle ilgili çalışmaları yürütmek üzere Adana ve Osmaniye’ye birer ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

"332 BİN 947 BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN 84 BİN 726 BİNA YIKIK, ACİL YIKILACAK VE AĞIR HASARLI OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR"

Bakan Kurum, depremin etkilediği bölgelerde aynı anlayışla 7 gün 24 saat çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, “Bir taraftan hasar tespit, bir taraftan geçici barınma, bir taraftan kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Şu an 7 bin 328 personelimizle 11 ilimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir ve bu kapsamda 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm ve 684 bin bina incelenmiştir. Bu kapsamda 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Adana'mızda da 148 binada bin 602 bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.” dedi.

Bakan Kurum, depremin 11 ilde 14 milyon vatandaşı doğrudan etkilediğini belirtirken, “Gerçekten şehirlerin yeni yerleşimlerine ilişkin hassas bir süreç yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı can ve mal güvenliğini teminat altına alacak bir çalışma yürütüyoruz. Nasıl daha önceki yapmış olduğumuz 1 milyon 180 bin TOKİ konutlarımız, dimdik ayaktaysa, bundan sonraki süreçte de olası depremlerde en doğru zemini, yeri seçecek çalışmaları yürütüyoruz. 20 yılda yaptığımız anlayışı burada da yeni yapacağımız TOKİ konutlarında, afet konutlarında Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğinde de aynı anlayışla yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

"DEPREM KONUTLARININ YERLERİNİ 11 İLİMİZDE MART AYI İTİBARİYLE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ VE EN DOĞRU YERLEŞİM ALANLARINI SEÇMEYE GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Mart ayı başı itibariyle deprem konutlarının yerlerini 11 ilde eş zamanlı gerçekleştireceklerini belirten Bakan Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Etap etap Bakanlığımız, TOKİ’mizin inşaat koordinasyonunda tüm bilimlerimizle Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle, Emlak Konutumuzla, tüm birimlerimizle birlikte 11 ilimizde olacağız. Ve 11 ilimizde eş zamanlı inşaat sürecini, hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip yürütüyor olacağız. Bu 10 ilimizde de şehirlerimizin büyük dönüşüm sürecini de inşallah başlatmış oluyoruz. Bu çalışmalarımızı bir kez daha ifade etmek gerekirse, en doğru zemini seçmeye çalışıyoruz. Zeminde detaylı zemin etüt raporları hazırlamak, mikro bölgeleme çalışmaları yapmak, buradaki Jeofizik uzmanlarının incelemesi sonucunda daha önceki konutlarımızda nasıl hareket ettiysek, burada da aynı hassasiyetle hareket ediyoruz ve en doğru yerleşim alanlarını seçmeye gayret gösteriyoruz.”

"ORTA HASARLI BİNALARDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZI DA AÇTA-AÇIKTA BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, bu kapsamda Adana’da da ilk etapta ağır olmak üzere orta hasarlı olarak tespit edilen konutlara ilişkin de vatandaşların dönüşüm sürecine katkı sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bakan Kurum, “Orta hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızı da açta-açıkta bırakmayacağız. Burada orta hasarlı binalarda vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda devletimiz yine her türlü desteği bu kardeşlerimize, vatandaşlarımıza verecektir. Gerek planlama, gerek bu noktada kamulaştırmaya, gerekse finans desteği anlamında her türlü desteği de daha önceki depremlerde olduğu gibi Adana'mızda da vereceğimizi ifade ediyorum.” dedi.

"ÇUKUROVA'YA, SEYHAN'A İLÇE MERKEZİNE EN YAKIN, EN DEĞERLİ, EN KIYMATLİ YERİ AFETZEDE VATANDAŞLARIMIZA KONUT YAPIMI İÇİN KULLANACAĞIZ"

Bakan Murat Kurum, Adana'da ağır hasar gören konutların yeni yapılacak yerlerine ilişkin planlamayı istişare ettiklerini belirtirken, “Bilhassa merkezdeki Çukurova, Seyhan ilçelerimiz, yine bu manada burada hasar görmüş ağır hasarlı konutların yeni yapılacak yerlerine ilişkin planlamayı Çukurova'daki Şambayadı bölgesini burada istişare ettik. Zemin etütlerini yapacağız ve Çukurova'ya, Seyhan'a, yine ilçe merkezine en yakın, en değerli en kıymetli yeri afetzede vatandaşlarımıza konut yapımı için kullanacağız. Ceyhan'da konut yapımına ilişkin diğer çalışmaları sürdürüyoruz. İnşallah orada da en doğru yeri tespit etmek suretiyle afet konutlarımızın inşasına bir ay içerisinde başlayıp, en kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim edeceğiz,” diye konuştu.

Deprem nedeniyle tüm illerde enkaz kaldırma sürecini Valiliklerin koordinasyonu çerçevesinde büyük bir titizlikle yürüttüklerini kaydeden Bakan Kurum, “Gerek enkaz alanındaki yıkımlar, gerek enkazların döküm sahalarına taşınması ve buralardaki emniyetin sağlanması. Bundan sonraki süreçte vatandaşların taşınma sürecini de oluşturduğumuz koordinasyon merkezlerinde yürüteceğiz. Hasseden burada bir kez daha rica ediyorum. Ağır hasarlı binalardan, hasarlı binalardan eşya kesinlikle alınmaması, bu eşya alınma sürecine ilişkin Valilerimizin koordinasyonunda yürütülmesi süreci önemlidir. Ve burada hasarın durumunun tespitlerini, ağır hasarlı bina ama bu binadan eşya alınabilir mi, alınamaz mı tespitini yine Valimiz, hocalarımızla, bilim insanlarımızla birlikte yapacak. Ve burada eşya alınabilir kararına müteakip eşya taşınma sürecine izin verilecektir. Aksi takdirde ağır hasarlı hasar görmüş binalardan eşya alınmamasını buradan bir kez daha ifade ediyorum. Tekraren hem Adana'mıza, hem tüm Türkiye'mize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

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