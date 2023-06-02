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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim olacak? Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim olacak?

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimler sonrasında kesin sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler yeni Kabine'nin açıklanacağı tarihe çevrildi. Göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde hangi isimlerin yer alacağı merak konusu oldu. Kabine'de yer alacak yeni bakanlarla ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim olacak?" sorusunun yanıtı...

Giriş: 02.06.2023 - 10:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Seçimler sonrasında göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde hangi isimlerin yer alacağı sorgulanıyor. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, Bakanlar Kurulu yeni kabine listesi ile yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

  • YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?

    Yeni Kabine'nin ne zaman kurulacağı henüz açıklanmadı. 28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanırken TBMM İçtüzüğü’ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran 2023 Cuma günü, TBMM Genel Kurulu toplanacak.

  • YENİ BAKANLAR KİMLER OLACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasında bulunurken gözler "Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?" sorularına çevrildi.

    ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI KİM OLDU?

    Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı henüz açıklanmadı. Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimlerin netleşmesiyle yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı da belli olacak. Yeni Kabine listesi üyelerinin Haziran ayında resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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