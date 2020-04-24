Çevre Kısa Film Festivalinden çocuklara özel gösterim

Bu yıl 18'incisi düzenlenmesi planlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda ertelenen festival, internet sitesinden sinemasever çocukların beğenisine sunuldu.

Çocuklar Çevre Proje Ödülü kazanan "Fırtına Çocuklar-Limbo" adlı çevre temalı eğitici ve eğlendirici filmleri izleyebilirken, Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması filmleri de YouTube'da "BASAD TV" kanalında yayınlanmaya başladı.

Film kataloğu da internet sitesinden dijital olarak kullanıma sunulan festivalin uluslararası gösterimde yer alan filmleri de ilerleyen zamanda açıklanacak.

Yönetmenliğini Vural Çavuşoğlu'nun üstlendiği 18. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivalinin ulusal yarışmasında değerlendirmeler devam ediyor.

Yarışmanın seçici kurulu Tayfun Belet, Engin Çağlar, Vural Çavuşoğlu, Burcu Kurtiş, Oğuz Makal, Selahattin Yıldız, Can Ulkay ve Galip Uyar'dan oluşuyor.