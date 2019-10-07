Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye genelinde bu yılın 9 ayında yapılan denetimlerde, Çevre Kanunu'na muhalefet eden tesislere 101 milyon 308 bin 331 lira idari para cezası kesildi

- Denetimler sonucu, çevre kirliliği oluşturan 183 işletmenin faaliyeti durduruldu

- En çok ceza kesilen il 21 milyon 897 bin 618 lira ile Ankara oldu, atık, gürültü ve egzoz kirliliği cezaları başı çekti

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