Çevre, doğa ve hayvanları koruma polisleri Mardin'de görev başında

İçişleri Bakanlığı tarafından çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında oluşturulan birim, 20 Ağustos'ta Mardin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışmalara başladı.
Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren birim, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda adli ve idari işlemler için takip ve koordinasyonu sağlıyor.
Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 112, CİMER, şahsen müracaat ile "Hayvan Durum İzleme (HAYDİ)" mobil uygulaması üzerinden, ihbarı alarak, kısa sürede olay yerine ulaşarak bildirilen şikayetlere anından müdahale ediyor.
Kamu kurumlarıyla koordineli çalışma yürüten birim, "hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç̧ susuz bırakma, hayvanlara kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme" gibi suçları işleyenlerin peşini bırakmayacak.
Ekipler, "trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesiyle kumar oynama ve oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma" suçlarına da müdahale edecek.
- Mobil uygulamayla ihbar
Ekipler, özellikle sokak hayvanlarına karşı suçların önüne geçmek amacıyla oluşturulan "Hayvan Durum İzleme (HAYDİ)" mobil uygulamasını vatandaşların cep telefonlarına indirmesini, bu şekilde, şahit oldukları suçları polise bildirip mücadeleye ortak olmasını istedi.
HAYDİ uygulaması üzerinden bildirilen ihbarlara daha kısa sürede müdahale etme şansı bulduklarını aktaran ekipler, cep telefonlarına indirilecek uygulama üzerinden ihbar konusu ile ilgili fotoğraf da paylaşılabileceğini belirtti.
- "Yavru köpeklere eziyet ediliyor" ihbarına anında müdahale
Merkez Artuklu ilçesinde Kasımıye Medresesi bahçesinde çocukların yavru köpeklere eziyet ettiği ihbarı alan ekipler, kısa sürede olay yerine ulaştı.
Çocukların burada köpeklere eziyet etmediğini, onları sevdiğini gören ekipler, çocuklara sokak hayvanları hakkında bilgi verdi, yavru köpekleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yetkilerine teslim etti.
Merkez sorumlusu Nurettin Bozdağ, oluşturulan birim için emniyet yetkililerine teşekkür ederek, "Bize katkısı çok büyük. Alınan ihbarlara anında müdahale etme şansları var. Uyumlu, iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Bu hizmetlerle inşallah sokak hayvanlarına işlenen şiddet son bulacak." diye konuştu.
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