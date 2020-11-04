Çevre, doğa ve hayvan polisleri İstanbul'da görev başında - İSTANBUL

İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 81 ilde emniyet müdürlükleri bünyesinde çevre, doğa ve hayvanları koruma büro amirlikleri kuruldu.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde 1 komiser yardımcısı ve 5 polis memurundan oluşan ekip, aldıkları eğitimin ardından çalışmalarına başladı.
Veteriner, iki veteriner teknikeri, orman mühendisi ile avcılık ve yaban hayatı bölümü mezunu toplam 5 polis ve bir komiser yardımcısının görev yaptığı birimde, gelen ihbarın ardından harekete geçen ekip, hayvanlar için özel hazırlanmış araçla yola çıkıyor. Aracın bagajında klimalı kafes, kedi ve köpek yakalama aparatı ve file yer alıyor.AA muhabirine açıklama yapan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amiri Komiser Yardımcısı Mesut Oruç, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için kurulan birimde görev alan polislerin, gönüllük esasına göre özellikle üniversitelerin veterinerlik, veteriner teknisyenliği, hayvan bilimi gibi bölümlerinden mezun olanlar arasından seçildiğini söyledi.
Amirliğin 27 Temmuz'da göreve başladığını hatırlatan Oruç, "İstanbul'da şimdiye kadar hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili 550 ihbar geldi. Bu ihbarlardan 20'sine adli ve idari işlem yaptık. Şüphelilere 100 bin lira civarında idari para cezası kestik." dedi.
- HAYDİ mobil uygulamasından şikayet edilebilir
Oruç, hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç susuz bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme gibi suçların önüne geçmek amacıyla oluşturulan "Hayvan Durum İzleme (HAYDİ)" mobil uygulamasını vatandaşların cep telefonlarına indirmesini, bu şekilde, şahit oldukları suçları polise bildirip mücadeleye ortak olmasını istedi.
HAYDİ uygulaması üzerinden bildirilen şikayetlere daha kısa sürede müdahale etme şansı bulduklarını belirten Oruç, "Cep telefonlarına indirilecek uygulamaya kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak giriş yapabilirsiniz, uygulama üzerinden ihbar konusu ile ilgili fotoğraf da paylaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görev yapan orman mühendisliği mezunu polis memuru Sema Öztürk ve veterinerlik okuyan Hüseyin Geniş de kendileri için özel hazırlanan kıyafet, araç ve ekipmanlarını tanıttı.
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