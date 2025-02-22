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        Haberler Gündem Güncel Çevre bilinci için çöp toplayıp, satranç oynadılar | Son dakika haberleri

        Çevre bilinci için şelale yakınındaki çöpleri toplayıp, satranç oynadılar

        Van'ın Muradiye ilçesinde gençlik merkezine üye 20 kişilik gönüllü grubu, farkındalık ve çevre bilincine dikkat çekmek için Muradiye Şelalesi çevresinde çöp toplayıp, soğuk hava nedeniyle kısmen donan şelale önünde satranç oynadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 18:00 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:00
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        Çevre bilinci için çöp toplayıp, satranç oynadılar
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        Van'ın Muradiye ilçesinde gençlik merkezine üye 20 kişilik gönüllü grubu, farkındalık ve çevre bilincine dikkat çekmek için Muradiye Şelalesi çevresinde çöp toplayıp, soğuk hava nedeniyle kısmen donan şelale önünde satranç oynadı.

        Doğal güzelliği ile dikkat çeken ve her mevsim ziyaretçisi bulunan kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

        Farkındalık ve çevre bilincine dikkat çekmek isteyen bir grup gönüllü de şelaleyi ziyaret ederek satranç etkinliği düzenledi.

        Bölgeye gelen Muradiye Kaymakamlığı'na bağlı gençlik merkezine üye grup, önce çöp poşetleriyle şelale çevresine atılan çöpleri topladı.

        Grup daha sonra her mevsim güzel görüntüler sunan, kısmen donmuş şelale önüne masaları kurup, soğuk havaya aldırmadan satranç oynadı.

        Muradiye Gençlik Merkezi Müdürü Çağlar Kayakeser, doğal güzelliklere sahip çıkmak amacıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Buraya geldiğimizde de çevreye atılan çöpleri fark ettik. Gönüllülerimizle birlikte çöpleri toplayıp, temizlik çalışmasında bulunduk. Çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla da satranç oynayıp, farkındalık yaratmaya çalıştık. Umarız buraya gelen ziyaretçiler, bundan sonra duyarlılık gösterip, çevreye çöplerini atmazlar" dedi.

        Gönüllülerden Taner Küçükyazıcı ise "Burası çok kirli olduğu için çöpleri toplayıp, şelalenin eşsiz güzelliği karşısında satranç oynadık. Amacımız çevre bilincine dikkat çekmek" diye konuştu.

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