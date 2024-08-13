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        Haberler Yaşam Cevizdibi Kanyonu Karadeniz'in turizm rotalarından biri olmaya aday

        Cevizdibi Kanyonu Karadeniz'in turizm rotalarından biri olmaya aday

        Samsun'un Yakakent ilçesinde Karadeniz Bölgesi'nin bitki örtüsünün tüm güzelliklerini bünyesinde barındıran, 4 kilometrelik yürüme parkuruna sahip Cevizdibi Kanyonu'nun yeni turizm rotalarından biri olması hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:16 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:16
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          Yakakent ilçesine 13 kilometre uzaklıkta, 2 yıl önce sosyal medyada yapılan paylaşımlardan sonra dikkati çeken Cevizdibi Kanyonu, doğal güzelliği ile görenleri etkiliyor.

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          Tabakalı kayaçları, kavisli yapısıyla kanyon, ziyaretçilerini gizemli bir yolculuğa çıkarırken, kanyonun bazı noktalarında ise yüzülebiliyor.

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          İlginç jeolojik yapıya sahip kanyonda küçük mağaralar da yer alıyor.

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          Bazı noktalarda tehlike oluşturması nedeniyle girişleri Yakakent Kaymakamlığı tarafından yasaklanan kanyona şimdilik sadece profesyonel dağcılar girebiliyor.

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          "YENİ BIR TURİZM DESTİNASYONU OLMASI SAMSUN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

          Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, kanyonun yeşilin her tonunu içinde barındırdığını söyledi.

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          Kanyon içinde endemik bitkilerin de bulunduğuna işaret eden Genç, "Kayonun sadece 50 metrelik bir kısmında bir tehlike mevcut. Kanyon yukarıdan aşağıya doğru gelirken bu 50 metrelik bölümde daralma meydana gelmiş.

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          Kanyon içindeki dere daralma yapılan kısımda yükseliyor. Normalde tehlikeli bir alanı yok. Ama kanyon gezisi profesyonel bir ekiple yapılırsa herhangi bir tehlikesi mevcut değil. Normal bir şekilde vatandaşlarımız oraya gittiğinde tehlike arz edebilir, bundan dolayı da Kaymakamlığımız buraya kapattı" dedi.

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          İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün alanın turizme açılması için çalışma yaptığını belirten Genç, şöyle devam etti:

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          "Bu çalışmalar yarıya geldi ve proje aşamasında. Dolayısı ile bir an önce kanyonun açılmasını bekliyoruz. Şu an sadece profesyonel ekipler bu alanı ziyaret edebiliyor. Samsun'un bitki örtüsü açısından çok özel bir nokta.

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          Kanyonda gözlem alanları olabilir, oturma alanları olabilir. Yeni bir turizm destinasyonu olması Samsun için çok önemli. Böyle büyüleyici bir yerin yerli ve yabancı turistlerle ve doğaseverlerle bir an önce buluşturulmasını istiyoruz."

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