Ceviz yaprağının mucizevi faydaları

Severek yenilen yemişlerden biri olan cevizin yaprağı da sağlık için şifa deposudur. Faydaları ve kullanımı hakkında yeterli bilgiye sahip olunmasa da ceviz yaprağı alternatif tıpta yoğun bir şekilde kullanılır. Hem taze hem de kurutulmuş şekilde kullanılan ceviz yaprakları farklı hastalıkların tedavisinde tercih edilebilir. İşte ceviz yaprağı hakkında merak edilen detaylar.
Ceviz Yaprağının Faydaları
Kişiler, çok eski zamanlardan beri sağlık sorunlarına doğanın şifalı bitkileri aracılığıyla fayda bulmak istemiştir. Modern tıp ile ilaç kullanmak istemeyen kişiler bu yüzden şifalı bitki ve besinleri doğru yöntemler ile kullanmaya çalışmaktadır. Bu bitkilerden biri de ceviz yaprağıdır. İbrahim Saraçoğlu gibi alternatif tıp alanında kürler paylaşan uzmanlar da ceviz yaprağı kullanımını önermektedir. Ceviz yaprağı faydaları Saraçoğlu tarafından verilen kürler ile doğru bir şekilde elde edilebilir. Ceviz yaprağı yararları şunlardır:
- Ceviz yaprağı düzenli ve doğru kullanıldığında kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.
- Boğaz hastalıklarına iyi gelir. Tedavi sürecini hızlandırır.
- Kabızlık sorunu çekenler tarafından kullanılabilir.
- C vitamini içeriği yüksek olduğu için C vitamini eksikliği yaşandığı durumlarda kullanılabilir.
- Gut hastalığına sahip olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- İştahsızlık gibi durumlarda iyi gelir.
- Ayak kürü ile ayak kokusu problemleri olanlar tarafından kullanılabilir.
- Terleme problemi olanlara iyi gelir.
Ceviz Yaprağı Saça Faydaları
Ceviz yaprağının saç bakımında kullanıldığı bilinmektedir. Ceviz yaprağı doğru kullanım ile saç dökülmesini azaltarak saç derisini güçlendirir. Bunun yanı sıra ceviz yaprağının saç bakımındaki en önemli faydası saça parlaklık ve canlılık katmasıdır. Ceviz yaprağı saç bakımında kullanılmak üzere pür haline getirilebilir. Püre halindeki ceviz yaprağı şampuanın içine eklenerek duş sırasında kullanıldığında saça eski parlaklığını kazandıracaktır.
Ceviz Yaprağı Basura İyi Gelir Mi?
Ceviz yaprağının basura iyi geldiğine yönelik net bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak ceviz yaprağının iltihaplanmalara ve mikroplara iyi geldiği bilinmektedir. Bu yüzden basurlu bölgeye ceviz yaprağından elde edilen suyu ya da püreyi sürerek iltihaplanmalar ile ağrıların önüne geçebilirsiniz.
Ceviz Yaprağı Nasıl Kullanılır?
Ceviz yaprağının farklı kullanım şekilleri vardır. Bunlardan biri saç boyası olarak kullanımıdır.
Ceviz yaprağının içerisinde E vitamini oranı yüksektir. Bu yüzden yaprağınındın elde edilen suyu şampuanınızın içerisine kattığınızda beyaz saçlarınızda renk koyulaşması gerçekleşebilir. Bu işlem için birkaç ceviz yaprağını 400 ml suda 20 dakika boyunca kaynamaya bırakın. Ardından dinlendirin. Bu karışımı haftada bir kez saçınıza maske yaparak 1 saat beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.
Ceviz yaprağından çay da elde ederek tüketebilirsiniz. Tüketim miktarına dikkat ettiğiniz sürece ceviz yaprağı çayı oldukça faydalı bir içecektir. Ceviz yaprağı çayını demlemek için 2 tatlı kaşığı ceviz yaprağını ince ince kıyın. Ardından daha önce kaynattığınız iki bardak suyun içerisine atıp. 5 ila 10 dakika arasında demlenen çayı süzerek tüketin.
Ceviz yaprağı ayak kürü için de kullanılabilir. Ceviz yapraklarını bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra ayaklarınız sıcaklığa dayanak seviyeye gelene kadar bekleyin. Ardından yarım saat ceviz yaprağı suyu içerisinde ayaklarınızı bekleyin. Bu işlem ile ayak kokusundan kurtulabilirsiniz.
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