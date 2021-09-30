Ceviz toplayacaktı, canından oldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Yenice Mahallesi'nde 78 yaşındaki Bahri Kara, ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı. Kara, bastığı dalın kırılması sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.