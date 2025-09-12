Ceviz toplarken canından oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kayalık köyünde ceviz toplamak için ağaca çıkan Süleyman Durmaz (70), dengesini kaybederek düştü.

Yakınları tarafından Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durmaz'ın cenazesinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Hakkari'de toprağa verileceği belirtildi.