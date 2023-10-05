Ceviz toplamak için çıktığı ağacından düşüp öldü
Tunceli'de ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 59 yaşındaki Şerafettin Uçar, hayatını kaybetti
Olay, saat akşam saatlerinde Nazimiye ilçesine bağlı Büyükyurt köyünde meydana geldi.
Ceviz toplamak ağaca çıkan Şerafettin Uçar, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Uçar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Uçar´ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.