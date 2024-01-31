"Ceviz, badem gibi kuruyemişler hafızayı güçlendiriyor"

AŞIRI YAĞLI VE TUZLU BESİNLER BEYİN SAĞLIĞINI RİSKE ATIYOR

Aşırı yağlı ve tuzlu beslenmenin beyne olumsuz etkilerinin olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Gül, "Aşırı yağlı ve tuzlu besinlerin (patates kızartması, cips, işlenmiş şarküteri et ürünleri gibi) aşırı tüketimi, kardiyovasküler sağlığı olumsuz etkileyebilir ve dolayısıyla beyin sağlığına zarar verebilir. Yüksek tuz alımı kan basıncını artırabilir, bu da beyin damarları üzerinde basınca ve olumsuz etkilere sebep olur. Aşırı yağlı besinler ise damar tıkanıklığına yol açarak kan akışını engelleyebilir, bu durum beyne yeterli oksijen ve besin ulaşımını kısıtlayabilir" dedi.