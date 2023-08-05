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        Haberler Yaşam Ceviz ağacındaki sincap ailesi kamerada!

        Ceviz ağacındaki sincap ailesi kamerada!

        Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde ceviz ağacına yuva kuran 3 kişilik sincap ailesinin mutlu halleri görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 11:37
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        Sincap ailesi kamerada
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        Erzincan’ın Çağlayan beldesinde 3 kişilik sincap ailesi bir yandan karınlarını doyururken bir yandan da yuvalarına ve çevrede bulunan alanlara stok yapmayı ihmal etmiyor.

        Zamanlarının çoğunu ağaç üzerinde oyun oynayarak geçiren sincaplar erken saatlerde ilk yuvadan çıktıklarında güneşleniyor.

        Daha sonra sabah kahvaltısı için en iyi cevizleri tek tek koklayarak yemeyi tercih ediyorlar.

        Sincap ailesinin bir günlük yaşamları kayıt altına alındı.

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        #sincap ailesi
        #Erzincan
        #haberler
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