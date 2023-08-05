Ceviz ağacındaki sincap ailesi kamerada!

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Erzincan’ın Çağlayan beldesinde 3 kişilik sincap ailesi bir yandan karınlarını doyururken bir yandan da yuvalarına ve çevrede bulunan alanlara stok yapmayı ihmal etmiyor.

Zamanlarının çoğunu ağaç üzerinde oyun oynayarak geçiren sincaplar erken saatlerde ilk yuvadan çıktıklarında güneşleniyor.

Daha sonra sabah kahvaltısı için en iyi cevizleri tek tek koklayarak yemeyi tercih ediyorlar.

Sincap ailesinin bir günlük yaşamları kayıt altına alındı.