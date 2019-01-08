Çeviri ödülü 'Dönüş'e

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV),nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla başlattığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün dördüncü sahibini belirledi.

Doğan Hızlan başkanlığındaki; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşan Seçici Kurul tarafından Alberto Manguel’in Dönüş adlı novellasını İngilizce aslından Türkçeye çeviren Ülker İnce 20 bin TL değerindeki Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’ne,değer bulundu.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu ayrıca, Mark Z. Danielewski’nin çetrefilli, bol oyunlu, kült romanı Yapraklar Evi’ni Türkçeye çevirmekteki cesareti ve başarısı sebebiyle Gökhan Sarı’ya da bir Jüri Özel Ödülü vermeye karar verdi.

Ülker İnce

İKSV bu yıl, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ile birlikte, bir defaya mahsus olmak üzere sunulacak bir diğer ödülle daha edebiyat çevirilerini destekleme kararı aldı: Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün seçici kurul üyelerinden, 2017’de kaybettiğimiz değerli yazar ve çevirmen Ahmet Cemal’in anısına, ilk çevirisiyle başarı elde eden genç bir çevirmene verilmek üzere oluşturulan Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü’nün sahibi de belirlendi.



Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü Juniçiro Tanizaki’nin Bir Kedi, Bir Adam, İki Kadın adlı romanını Japonca aslından Türkçeye çeviren Sinan Ceylan ve José Eduardo Agualusa’nın Unutmanın Genel Teorisi adlı romanını Portekizce aslından Türkçeye çeviren Sevcan Şahin tarafından paylaşıldı.



