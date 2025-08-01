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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz CEO’su Mikheil Lomtadze'yi kabul etti - İş-Yaşam Haberleri

        Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz CEO’su Mikheil Lomtadze'yi kabul etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz kurucu ortağı, CEO'su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 15:10 Güncelleme: 01.08.2025 - 15:10
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        Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz CEO'su Lomtadze'yi kabul etti
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        Kaspi.kz'nin Türkiye'ye yatırım yapmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz ve Hepsiburada'ya başarılar diledi.

        Mikheil Lomtadze ise, Kaspi'nin yenilikçi ürün ve servislerle müşterilerin ve KOBİ'ler başta olmak üzere iş ortaklarının hayatlarını kolaylaştırma ve iyileştirme misyonunu Türkiye'de de uygulamayı amaçladıklarını belirterek Kazakistan ve Türkiye'deki KOBİ'lerin ve girişimcilerin, bu iki ülke arasında doğacak yeni fırsatlardan fayda sağlayacağına inandığının altını çizdi.

        Türkiye'de yatırımlarına devam edeceklerini ifade eden Mikheil Lomtadze, hedeflerinin fintech, e-ticaret, nakitsiz ödemeler ve daha fazlasını kapsayan inovatif servisler inşa etmek olduğunu belirtti.

        Kaspi.kz, Hepsiburada'nın çoğunluk hissesini 2025 yılı başında devralmış, mart ayında da Rabobank'ın Türkiye'deki iştiraki Rabobank A.Ş.'yi bünyesine katmak için hisse alım sözleşmesi imzalamıştı.

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