Cevdet Yılmaz: Gazze'de geçici ateşkes olumlu ama yeterli değil

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Konya Sanayi Odası´nın düzenlediği `Konya İş Dünyası Buluşması´ programına katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Konya Teşkilatı´nda partililerle buluştu. Yılmaz, "Teşkilat varsa belediyeler var. Teşkilat varsa milletvekilliği var, hükümet var. Parti olmadan, teşkilat olmadan hiçbirinin bir anlamı yok. Olması da mümkün değil. Dolayısıyla, partimiz ne kadar güçlü olursa hükümetimiz de yerel yönetimlerimiz de o ölçüde güçlü olur. Son 20 yılda demokraside ve kalkınmada bu kadar mesafe aldıysak işte bu siyasi istikrarla, milletimizin bize verdiği güçle bunları sağladık. Bunun yerelde en güzel örneklerden biri de Konya. Konya'mızda da çok iyi bir istikrar var, huzur ortamı var. Birlik beraberlik var. Bu da bir bereket getiriyor. Yine istikrarın getirdiği bir birikim oluyor." dedi.

"BİZİM BELEDİYECİLİĞİMİZ ŞOV BELEDİYECİLİĞİ DEĞİLDİR"

Yerel seçimlere değinen Yılmaz, daha fazla ili, ilçe ve beldeyi AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmaya gayret göstereceklerini söyledi. Yılmaz, "Gerçekten amacı hizmet olan kaynakları verimli kullanır, halkın ihtiyaçlarını gördük. Biz buna inanıyoruz. Bunu da yaşayarak biz merkezi yönetime geldik. Yerel yönetimde bunu başardık ve bu bizi merkeze taşıdı. Dolayısıyla bizim belediyecilik anlayışımız hizmet odaklı bir anlayıştır, halkın sorunlarına odaklıdır. Kaynakları şan şöhret için değil, vatandaşın ihtiyaçları için kullanan bir belediyecilik anlayışıdır. Verimli bir şekilde kaynakları kullanan bir anlaştır. Gerçek belediyeciliktir, samimi belediyeciliktir, şov belediyeciliği değildir. Dolayısıyla bu anlayışın inşallah daha fazla ille, ilçeyle, beldeyle buluştuğunu bu seçimlerde göreceğiz." diye konuştu.

"GAZZE´DE GEÇİCİ ATEŞKES OLUMLU AMA YETERLİ DEĞİL"

İsrail ile Gazze arasındaki geçici ateşkese değinen Yılmaz şöyle dedi:

"Gözümüzün içine baka baka bütün hukuku, ahlakı, çiğneyen, hiçbir sınır tanımadan çocukları katleden, hastane bombalayan, ambulans bombalayan, sivil yerleşim alanlarını yok eden ve bunu da sadece 'Ben güçlüyüm.' diye yapan ülkeler görüyoruz. Bunlara ses çıkarmayanları görüyoruz aynı zamanda, sessiz kalanları görüyoruz. Bugün Gazze'de geçici de olsa bir ateşkes sağlanması tabii ki olumlu bir adım. Ama yeterli değil. Önemli olan kalıcı bir şekilde ateşkesin sağlanması. Türkiye'nin de savunduğu gibi iki devletli bir çözümün hayata geçirilerek hem bu insani trajedilerin sona erdirilmesi hem de bölgemize ve dünyaya huzur getirilmesi." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olayların başından itibaren gece gündüz çalıştığını anlatan Yılmaz, "Bir taraftan ateşkes için, diğer taraftan kalıcı bir barış için, huzur için Türkiye olarak gayret ediyoruz. Her türlü imkanımızı da görünür veya görünmez imkanımızı da harekete geçirerek Filistinli kardeşlerimize elimizden gelen tüm desteği veriyoruz." ifadesini kullandı.