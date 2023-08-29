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        Haberler Ekonomi Para Cevdet Yılmaz: "Enflasyon ile mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek" - Para Haberleri

        Cevdet Yılmaz: "Enflasyon ile mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek"

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 16:36 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:36
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        "Enflasyon ile mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek"
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yılın üçüncü Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından sosyal medya aracılığıyla yazılı açıklama yaptı.

        Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

        "Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde güncel makroekonomik gelişmeleri ve önümüzdeki günlerde yayımlayacağımız Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarındaki son durumu görüşmek üzere yılın üçüncü Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik.

        Parasal sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesini hedefliyoruz.

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        Son dönemde cari açığı önemli oranda etkileyen altın ithalatındaki yaşanan gelişmeler ve bu kapsamda ihracatçılarımızın beklentilerini de kapsayan tedbirleri değerlendirdik.

        Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak, enerjide arz güvenliğimizi sağlayacak kapsamlı yol haritamızın da detaylarını görüştük.

        Fiyat istikrarının yanı sıra yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren politikalarımız kapsamında etkin ve kararlı adımlar atmayı sürdürürken emisyon ticaret sisteminin uluslararası standartlar ve AB müktesebatı ile uyumlu geliştirilmesi yönünde çalışmalarımızı hızlandıracağız.

        Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform olmak üzere üç temel dayanağı bulunan OVP ile ülkemizin rekabet gücünü ve üretimdeki verimliliğini artırmayı, ekonomimizin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşümün sağlanmasını hedefliyoruz. Böylelikle kamu maliyesinden finansal mimariye her alanda kapsamlı bir değişimi öngörmekteyiz.

        Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek.

        Ekonominin dengelenmesi, finansal istikrarın sağlanması, mali disiplinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürecek, kalıcı iyileşmeyi sağlama noktasında güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.

        Toplantıya katılan ve katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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