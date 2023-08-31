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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cevdet Yılmaz: Deprem felaketine rağmen Türkiye ekonomisi yüzde 3.8 oranında büyümüştür - İş-Yaşam Haberleri

        Cevdet Yılmaz: Deprem felaketine rağmen Türkiye ekonomisi yüzde 3.8 oranında büyümüştür

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyüme oranlarına ilişkin, "Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi yalnızca bölge ile sınırlı değil ülke genelinde ihracat ağırlıklı olarak ekonomik ve ticari faaliyeti olumsuz etkilemiştir. Buna rağmen alınan hızlı ve etkin önlemlerle 2023 yılının ikinci çeyreğinde ekonomik aktivite hızlı bir toparlanma göstermiş ve Türkiye ekonomisi yüzde 3.8 oranında büyümüştür" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 22:28 Güncelleme: 31.08.2023 - 22:28
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        Yılmaz: Depreme rağmen yüzde 3.8 büyüme
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH 2023 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.8 arttı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Yılmaz, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomik ve ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirterek, "Bilindiği üzere, Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi yalnızca bölge ile sınırlı değil ülke genelinde ihracat ağırlıklı olarak ekonomik ve ticari faaliyeti olumsuz etkilemiştir. Buna rağmen alınan hızlı ve etkin önlemlerle 2023 yılının ikinci çeyreğinde ekonomik aktivite hızlı bir toparlanma göstermiş ve Türkiye ekonomisi yüzde 3,8 oranında büyümüştür. Açıklanan ikinci çeyrek verileri, yıl genelinde yatırımların daha öne çıktığı bir kompozisyona işaret etmektedir. Nitekim 2023 yılının ikinci çeyreğinde sabit sermaye yatırım harcamalarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında, toplam GSYH büyümesi olan yüzde 3,8'in 1,3 puan üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Ayrıca, söz konusu dönemler itibarıyla makine ve teçhizat yatırımları yüzde 7,4 büyüme oranıyla son 15 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam etmiştir. Böylece, 2018 yılının ilk iki çeyreğinden itibaren ilk kez gayri safi sabit sermaye harcamalarının cari GSYH içerindeki payı, iki çeyrek üst üste yüzde 30 eşiğinin üzerinde gerçekleşmiştir. 2023 yılı ikinci çeyreğinde yatırım harcamalarının toplam GSYH içerisinde payı yüzde 32,5 düzeyine yükselmiştir" dedi.

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        'BÜYÜMENİN KALİTESİNİ DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

        Depremin etkilerinin azaltılması ve ekonomik kalkınmanın sürmesi için daha fazla çalışacaklarını kaydeden Yılmaz, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

        "Başka ülkelerde böyle bir felaket gerçekleşmiş olsa ekonomi geneline çok daha ciddi etkileri olabilecekken, bu dönemde ülkemizde üretim ve hizmet ticareti hız kesmemiş, pozitif ve potansiyeline yakın bir büyüme performansı göstermiştir. Bu performansta yeni hükümet sistemimizin hızlı ve esnek karar alma yapısının yanı sıra hükümetlerimiz döneminde oluşturduğumuz kabiliyet ve kurumsal kapasite etkili olmuş, depremin etkilerinin hızla azaltılmasını ve ekonomimizi süratli bir biçimde toparlanmasını sağlamıştır. 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 olarak gerçekleşen GSYH artışı, hükümetimizin izlediği dezenflasyonist politikalarla uyumlu bir şekilde gerçekleşmiştir. Yılın ikinci yarısında da bir taraftan enflasyonla mücadele politikalarımız devam ederken diğer taraftan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı bir yaklaşımla büyümenin kalitesini destekleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz."

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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