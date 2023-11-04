Cevdet Yılmaz'dan Gazze saldırılarına tepki

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Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin haberini alıntılayarak, şunları kaydetti:

"İşgal altındaki topraklarda yaşanan bu vahşeti 'İsrail’in kendini savunma hakkı' olarak kabul eden Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar. Moral değerleri kaybeden 'medeniyet' tek dişi dahi kalmamış bir canavara dönüşüyor."