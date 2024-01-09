Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Müzik ÇEV Sanat'ın genç yetenekleri Maxim Vengerov'la buluştu

        ÇEV Sanat'ın genç yetenekleri Maxim Vengerov'la buluştu

        ÇEV Sanat'ın genç sanatçıları ve 21. yüzyılın en önemli keman virtüözü Maxim Vengerov'un birlikte sahne aldıkları, yeni yılın ve "Cumhuriyet'in 100. Yılı"nın ilk konseri 8 Ocak 2024 Pazartesi akşamı Zorlu PSM'de gerçekleşti!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 14:57 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇEV Sanat'ın genç yetenekleri Maxim Vengerov'la buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇEV Sanat’ın düzenlediği yeni yılın ve “Cumhuriyet’in 100. Yılı”nın ilk konseri, ÇEV Sanat’ın mezunlarından, Berklee College of Music’te akademisyen Prof. Utar Artun’un ÇEV Sanat’ın kuruluşunun 15. Yılı ve Cumhuriyet’in 100. yılı için bestelediği, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden esinlenerek yazdığı Umut Işığı adlı eserle başladı.

        Eseri genç sanatçılar Arya Su Gülenç (Piyano), Melis Sağlam (Lirik Soprano) icra etti ve ÇEV Sanat Oda Orkestrası’nı vakfın genç sanatçılarından Kerem Tunçer yönetti.

        REKLAM

        Konserde; ÇEV Sanat’ın genç sanatçılarından Arya Su Gülenç (Piyano), Bach’ın Piyano Konçertosu’nu seslendirdi. Bade Daştan (Keman), Maxim Vengerov’la Bach’ın İkili Keman Konçertosu’nu seslendirdi. Sofiko Tchumbridze (Keman), Vivaldi’nin “Kış” adlı eserini icra etti. Konserin sonunda Genç Sanatçılar Deniz Şensoy, Bade Daştan ve Sofiko Tchumbridze, Maxim Vengerov ile Vivaldi’nin Dörtlü Keman Konçertosu’nu seslendirdi. ÇEV Sanat Oda Orkestrası’nı ise ünlü Maestro İbrahim Yazıcı yönetti.

        Ceyda Düvenci’nin sunumunu gönüllü olarak üstlendiği gecede, konseri organize eden ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, konuşmasında Genç Sanatçıların uluslararası başarılarından bahsederek, “Genç Yetenekler” projesinin sürdürülebilir olmasının önemini ve kurum ve kuruluşların desteğini beklediklerini belirtti.

        Konsere Onur Konuğu olarak davet edilen dünyaca ünlü Maestro Gilbert Varga, gecede konuşma yaparak genç sanatçıların yetişmesi için ÇEV Sanat’ın yaptıklarına hayran olduğunu söyledi. Varga, genç sanatçılarla gurur duyduğunu belirterek, bu etkinliğe katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu, bu kadar yetenekli sanatçıları olduğu için Türkiye’ye harika bir gelecek dilediğini ve Türkiye’yle gurur duyduğunu ifade etti.

        REKLAM

        ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin organize ettiği konserde genç sanatçılar ayakta alkışlandı.

        ÇEV Sanat, klasik müzik alanında önemli başarıları ülkemize kazandıran genç sanatçılarımızın, kültür ve sanat elçilerimiz olarak dünya sahnelerinde parlayan yıldızlar olması yolunda ilerlemeleri için gerekli imkanları sağlamaya çalışmaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ÇEV Sanat
        #Maxim Vengerov
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Pet şişedeki tehlike!
        Pet şişedeki tehlike!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Habertürk Anasayfa