2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının gruplarındaki rakipler belli oldu.
CEV Şampiyonlar Ligi 4. etap (grup aşaması) kuraları Lüksemburg'daki Avrupa Yayın Merkezi'nde çekildi.
Kurada, Türk takımlarından kadınlarda Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank, erkeklerde ise Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta'nın rakipleri belirlendi.
Kadınlarda Fenerbahçe Opet B Grubu'nda A. Carraro Imoco Conegliano (İtalya),VB Nantes (Fransa) ve Uralochka-NTMK (Rusya) ile eşleşirken, C Grubu'nda yer alan VakıfBank, ASPTT Mulhouse (Fransa),Maritza (Bulgaristan) ve elemelerden gelecek takım ile, D Grubu'na düşen Eczacıbaşı VitrA ise Lokomotiv Kaliningrad (Rusya),LP Salo (Finlandiya) ve elemelerden gelecek rakip ile karşılaşacak.
Erkeklerde Fenerbahçe HDI Sigorta, A Grubu'nda Grupa Azoty Chemik (Polonya),Lindemans AALST (Belçika) ve PGE Skra (Polonya) ile mücadele edecek. Arkas Spor ise Cucine Lube Civitanova (İtalya),Tours (Fransa) ve Sir Colussi Sicoma (İtalya) ile B Grubu'nda karşı karşıya gelecek.
CEV Şampiyonlar Ligi 2021 sezonunda erkeklerde 36 (18 takım seri başı, 18 takım ön eleme),kadınlarda ise 29 (17 takım seri başı, 12 takım ön eleme) takım mücadele edecek.
Takımlar grup aşamasında dörderli olmak üzere beş gruba ayrılacak. Grup aşamasının ardından 5 grup birincisi ile en iyi 3 grup ikincisi bir üst tura yükselecek.
Kadınlarda grup maçları, 10 Kasım-9 Şubat, erkeklerde ise 17 Kasım-10 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!