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        Haberler Voleybol CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finaldeyiz! - Voleybol Haberleri

        CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finaldeyiz!

        CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale çıktı. Türkiye, Yunanistan-İtalya maçının galibiyle yarın TSİ 19.00'da finalde karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 20:36
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        U17 Milliler finalde!
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        CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale çıktı.

        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda yarı finalde Hırvatistan'la karşılaştı.

        Sırbistan'ın Vrnjacka Banja şehrinde oynanan maçta rakibini 26-24, 25-15, 19-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, adını finalde yazdırdı.

        Türkiye, Yunanistan-İtalya maçının galibiyle yarın TSİ 19.00'da finalde karşılaşacak.

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