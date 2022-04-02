Çetiner Çetin Kiev sınırındaki Stoyanka'dan bildiriyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev sınırında bulunan Irpin kenti, geçtiğimiz günlerde yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçti.

İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, yayınladığı video mesajında, daha önce Rus ordusunun girdiği Kiev yakınlarındaki İrpin şehrinden Rus birliklerinin tamamen çıkartıldığını söyledi ve "Bugün iyi bir haberimiz var, İrpin şehri kurtarıldı. Şimdi 'temizlik operasyonu' yapılıyor" dedi.

Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, Ukraynalıların direnişi sonrası Rus güçlerinden arındırılan İrpin kentinin Stoyanka bölgesinde son durumu aktardı.

Görüntülerde Ukrayna ordusunun kontrolü yeniden sağladığı bölgede büyük yıkım meydana geldiği göze çarptı. Bölgedeki alışveriş merkezi ve marketlerin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Çetin'in röportajı sırasında Rus güçlerinden arındırılan bölgede görev yapan Ukrayna askeri, Bayraktar için Türkiye'ye teşekkür etti.