Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Çetin: “Kılıçdaroğlu partinin başına geçerse sokağa çıkamaz” | Son dakika haberleri

        Çetin: “Kılıçdaroğlu partinin başına geçerse sokağa çıkamaz”

        CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Çetin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çetin, "Kılıçdaroğlu'nun tekrar partinin başına geçmek istediğini düşünüyorum. Öyle bir niyeti olduğunu da biliyorum. Partinin başına geçerse sokağa çıkamaz." dedi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 09.09.2025 - 11:55 Güncelleme: 09.09.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Partinin başına geçerse sokağa çıkamaz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP eski Genel Başkanı ve 20'nci Dönem TBMM Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi.

        Meclis'te yapılan görüşmede tutuksuz yargılamalar konusunun ele alındığı kaydedildi. Görüşmenin ardından Çetin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        “PARTİNİN BAŞINA GEÇERSE SOKAĞA ÇIKAMAZ”

        Çetin, kurultay iptal davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da ilişkin Çetin, “Kılıçdaroğlu’nun tekrar partinin başına geçmek istediğini düşünüyorum. Öyle bir niyeti olduğunu da biliyorum. Partinin başına geçerse sokağa çıkamaz.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        Gözler CHP İstanbul'da
        Gözler CHP İstanbul'da
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Havaalanına bikiniyle geldi
        Havaalanına bikiniyle geldi
        İki lider gitti iki lider geldi!
        İki lider gitti iki lider geldi!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Habertürk Anasayfa