Çete şiddetine teslim olan Haiti'ye BM'den silah ambargosu

Son günlerde yakıt sıkıntısını protesto eden eylemciler, lastik yakıp, yollara barikat kurdu.

BM Güvenlik Konseyi, çete savaşlarından kaynaklanan şiddet karşısında, bu ülkeye bazı silahların satışına ambargo konulmasını oybirliğiyle onayladı.

BM Güvenlik Konseyi kararında örgüte üye ülkelere Haiti'deki "devlet dışı aktörlere" küçük silah, hafif silah ve mühimmat satışını yasaklama çağrısı yaptı.

Ancak Çin'in toptan silah ambargosu önerisi kabul görmedi.

Geçen haftadan bu yana sadece başkent Port-au Prince ve civarında 89 kişi hayatını kaybetti. Yardım kuruluşları, birçok bölgeye erişimin de tehlikeli oılduğunu söylüyor.

Meksika ve ABD'nin sunduğu kararda Haiti'deki çete liderlerine ve insan haklarını ihlal edenlere seyahat yasakları konulması ve varlıklarının dondurulması da öngörülüyor. Kararla Haiti'deki BM özel siyasi misyonunun da bir yıl daha uzatıldı.

Haiti'de son günlerde yüzlerce eylemci, yakıt tedariki sorununun çözülmesi talebiyle lastik yakıp, yollara barikat kurdu.

Haiti'nin başlıca petrol dağıtım merkezi, geçen haftaki çete şiddeti nedeniyle faaliyetlerini durdurmuştu.

Cite Soleil bölgesindeki Varreux dağıtım merkezi iki rakip çete arasındaki çatışmaların merkezi ve bölgenin erişime kapanması yakıt sıkıntısına yol açtı.

Ülkedeki yoksulluk ve şiddet olayları nedeniyle birçok Haitili Dominik Cumhuriyeti ve ABD'ye kaçtı.