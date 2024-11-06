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        Haberler Gündem Güncel Çeşmeli'ye atık su arıtma tesisi | Son dakika haberleri

        MESKİ, Erdemli Çeşmeli'ye atık su arıtma tesisi inşa ediyor

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesinde Çeşmeli Atık Su Arıtma Tesisi inşa ediyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla bölgede oluşan atık sular bertaraf edilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:38 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:38
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        Çeşmeli'ye atık su arıtma tesisi
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesine Çeşmeli Mahallesi'nde oluşan atık suların, çevre ve insan sağlığı açısından sorun oluşturması amacıyla modüler özellikte atık su arıtma tesisi inşa ediyor.

        Çeşmeli Atık Su Arıtma Tesisi'ne daha sonra yapılması planlanan derin deniz deşarjıyla da bölgede oluşan atık suların arıtılarak, denizin bin 800 metre ilerisine deşarj edileceği bildirildi.

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