Çeşmeli'ye atık su arıtma tesisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesine Çeşmeli Mahallesi'nde oluşan atık suların, çevre ve insan sağlığı açısından sorun oluşturması amacıyla modüler özellikte atık su arıtma tesisi inşa ediyor.

Çeşmeli Atık Su Arıtma Tesisi'ne daha sonra yapılması planlanan derin deniz deşarjıyla da bölgede oluşan atık suların arıtılarak, denizin bin 800 metre ilerisine deşarj edileceği bildirildi.

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