Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Diğer Çeşme’de bisiklet rüzgarı esecek - Diğer Haberleri

        Çeşme’de bisiklet rüzgarı esecek

        Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano heyecanı 25-26 Ekim tarihlerinde 9'uncu kez yaşanacak. Organizasyonda 17 ülkeden 715 sporcu kıyasıya mücadele edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 17:26 Güncelleme: 21.10.2025 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çeşme'de bisiklet rüzgarı esecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir’in incisi Çeşme’de Veloturk Gran Fondo by Salcano rüzgarı 9’uncu kez esecek. "Bisiklete binmeyen çocuk kalmasın" mottosu ile farkındalık oluşturulan organizasyon, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olacak.

        Argeus Travel & Event tarafından Veloturk işbirliği ve Salcano’nun ana sponsorluğundaki yarış, 91K, 67K ve 41K’lık parkurlarda kıyasıya mücadeleye sahne olacak. Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bisiklet Federasyonu destekleri ile gerçekleşecek. Toyota Hybrid sponsorluğundaki organizasyon Shimano, PT Academy ile Sports International hizmet ve ürün sponsorluğunda koşulacak. Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan veren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da 715 sporcu pedal basacak.

        REKLAM

        "Bisiklete binmeyen çocuk kalmasın" mottosu ile farkındalık oluşturulan organizasyon, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olacak.

        17 ÜLKEDEN 715 SPORCU 3 PARKURDA YARIŞACAK

        Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da bisikletliler, 3 ayrı parkurda yarış heyecanı yaşayacak. UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenecek yarışta amatör yol bisikletçileri, 91K, 67K ve 41K’lık parkurlarda kıyasıya mücadele verecek.

        Organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra; Ermenistan, Avusturya, Belçika, KKTC, Almanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, İran, Kazakistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, İsveç, ABD sporcular pedal basacak.

        Çeşme merkezden başlayarak nefes kesen manzaralarıyla adayı turlayan 91K’lık Salcano parkuru, saat 08.00’de start alacak. 1025 metrenin üzerinde bir tırmanışla pedal basacak sporcular, Çeşme merkezde finişi görecekler.

        67K’lık Toyota Hybrid parkuru Çeşme merkezden start alacak ve aynı yerde son bulacak. 787 metrenin üzerinde bir tırmanışa sahip olan parkur saat 08.30’da başlayacak.

        41K’lık Çeşme parkuru ise yine Çeşme merkezden 08.30’da start alacak. 382 metrenin üzerinde toplam tırmanışın ardından yarış, Çeşme şehir merkezinde sona erecek.

        ENGELSİZ PEDALLAR: EŞPEDAL TANDEM VE PARALİMPİK KATEGORİLERİ

        Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da bu yıl da Eşpedal Derneği iş birliğiyle tandem kategorisi yer alacak. Görme engelli sporcuların pilot bisikletçilerle aynı bisikleti paylaşarak yarıştığı bu kategori, engelsiz bir spor deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ayrıca organizasyonda paralimpik kategorisi de düzenlenecek. Farklı engel gruplarından sporcuların katılımına açık olan bu kategori, sporun birleştirici gücünü vurgularken Çeşme’de kapsayıcı bir yarış ortamı oluşturacak.

        ÇEVRE DOSTU MOBİLİTE SPONSORU: TOYOTA HYBRID

        Doğa dostu girişimleri ve geliştirdiği araçlarla çevre dostu bir yol izleyen Toyota, Hybrid araçlarıyla Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’ya mobilite sponsoru olarak destek verecek. "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olmak için bisiklet severleri bir araya getiren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da Toyota Türkiye, çevreci Hybrid araçlarıyla parkurda sporculara eşlik edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Okan Buruk'tan Singo açıklaması!
        Okan Buruk'tan Singo açıklaması!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Habertürk Anasayfa