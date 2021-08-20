Deniz, kum ve güneşin yanında tarihi sokakları, eğlence tesisleri ve rüzgar sörfüyle turistlerin ilgisini çeken Çeşme'de hareketlilik hem esnaf hem de turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Kurban Bayramı'nda milyonları ağırlayan ilçede yoğunluk ağustos ayında da devam ediyor. İlçedeki turizm temsilcileri sezonun kasıma kadar devam edeceğini öngörüyor.
Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, normalleşme haberleriyle birlikte sezonun güzel geçeceğini tahmin ettiklerini ancak bu denli bir yoğunluk beklemediklerini ifade etti. "Yaklaşık 40 yıldır burada turizmcilik yapıyorum. Bu yoğunluğu görmedim." diyen Demir, ilçedeki konaklama tesislerinin ortalama yüzde 95 dolulukla sezona devam ettiğini bildirdi. Demir, "Bu sezon Çeşme turizmi tarih yazdı. Salgını bu yıl telafi ettik gibi. Geçen yılın da kayıplarını sezonu uzatarak kazanacağız diye düşünüyoruz." diye konuştu.
Yerli turistle özdeşleştirilen Çeşme'ye yabancı ilgisinin de dikkat çekici olduğunu kaydeden Demir, bunun dolulukların eylül ayı ortasına kadar süreceğini gösterdiğini aktardı.
"2019'U GEÇECEĞİZ"
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge de temmuz ve ağustosta beklentinin üstünde performans sergilediklerini, eylül ayından da umutlu olduklarını dile getirdi. Birlik üyesi tesislerde eylül rezervasyonlarıyla doluluğun yüzde 65 olarak gözüktüğünü, bunun yüzde 75 seviyesine çıkmasını beklediklerini kaydeden Belge, çok sayıda tatilcinin salgın nedeniyle rezervasyonlarını son dakikaya bıraktığına işaret etti.
Türkiye'nin turizmde hizmet kalitesiyle rakiplerinin önünde olduğunu aktaran Belge, "2019'u geçeceğiz diye düşünüyoruz. Ancak 2022 ve sonrasında başka sıkıntılar olmazsa rekor kırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!