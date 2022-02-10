AA

Boyalık Plajı'nda denizde hareketsiz biri bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede söz konusu kişinin öldüğü belirlendi. 35-40 yaşlarındaki siyahi bir erkeğe ait ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cesedin yasa dışı geçiş yapmaya çalışan bir düzensiz göçmene ait olduğu değerlendiriliyor.