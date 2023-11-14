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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çeşme göçmen faciasında ölü sayısı 6'ya çıktı, 2 şüpheli tutuklandı

        Çeşme göçmen faciasında ölü sayısı 6'ya çıktı, 2 şüpheli tutuklandı

        İzmir'in Çeşme ilçesinde, lastik botun batması sonucu 6 göçmenin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin, gözaltına alınan ve organizatör olduğu değerlendirilen şüpheliler A.T. ve Ş.C., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 22:59 Güncelleme: 14.11.2023 - 22:59
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        Göçmen faciasında ölü sayısı yükseldi! 2 tutuklama
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        İzmir'deki olay, dün saat 07.15 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, 13 göçmenin bulunduğu lastik bot Alaçatı Kleopatra koyundan denize açıldı. Lastik botla bir süre yol alan göçmenler, fırtına nedeniyle alabora oldu. Durumun bildirilmesi üzerine Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı.

        Ekiplerin havadan ve denizden yaptığı çalışmalar sonucunda 2 göçmenin cansız bedenine ulaştı. Arama ve kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, daha sonra 3 göçmenin daha cansız bedenini buldu. Yaşanan facianın ardından konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, organizatör olduğu değerlendirilen şüpheliler A.T. ve Ş.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmada işlemleri sürerken, bugün 1 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölü sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp olan 1 göçmen için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler A.T. ve Ş.C. sevk edildikleri adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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