Çeşme'de yıldırım düşen iş yeri alev alev yandı

Altınkum Plajında bir işletmenin malzemelerini istiflediği bölümde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kısa sürede söndürülen yangında, işletmeye ait yaklaşık 300 hasır şemsiye, 600 şezlong ve 50 plastik sehpa yandı.

İşletmeyi ziyaret eden Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.