Yangın, saat 19.00 sıralarında Altınkum civarında çıktı. Otluk ve makilik alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 1 helikopter ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun uğraşları sonrası yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.