Çeşme'de Hazine arazisinde inşaat çalışması yaptıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilere adli kontrol
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Hazine'ye ait arazide kaçak inşaat çalışması yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı
Giriş: 12.02.2024 - 23:09 Güncelleme: 12.02.2024 - 23:09
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Ayayorgi Mevkiindeki Hazine arazisinde kaçak inşaat çalışması yapıldığı ihbarı üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 iş makinesine el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.