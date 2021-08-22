Eğlence merkezi önünde bıçaklı kavga: 1 ölü

AA

Alaçatı Mahallesi'nde bir eğlence merkezi önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alpay Kalyon (33) bıçakla yaralandı. AA'nın haberine göre; durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan Kalyon müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.