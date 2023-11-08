Çeşme'de denizde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

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İzmir'in Çeşme ilçesinde, pazar günü denize giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan Barış Özer'in (46), cansız bedeni bulundu.

Çeşme İlçe Eğitim Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan evli, iki çocuk babası Barış Özer, geçen pazar günü yüzmek için denize girdi ve bir daha kendisinden haber alınamadı. DHA'nın haberine göre; Özer'in cansız bedeni, dün öğle saatlerinde Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.

Barış Özer'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.